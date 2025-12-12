La producción de carne volvió a bajar en noviembre: los datos clave del sector

El sector bovino volvió a mostrar números en rojo, con una contracción del 12,1% en la producción y una faena que sigue por debajo del año pasado.

El sector de la carne vacuna cerró noviembre de 2025 con señales mixtas, según el informe de faena y producción elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Mientras la actividad mostró una marcada contracción mensual, la participación de las empresas del consorcio volvió a crecer, destacándose dentro de un contexto de menor oferta y un mercado interno y externo más ajustado.

Durante noviembre, la faena bovina alcanzó aproximadamente 1,047 millones de cabezas , lo que implicó una caída pronunciada del 12,9% respecto de octubre. Esta disminución equivale a cerca de 155,5 mil animales menos procesados. La comparación interanual tampoco fue favorable: frente a noviembre de 2024, la faena se redujo 9,2% , es decir, unas 106,3 mil cabezas menos.

El informe señala que el recorte afectó a todas las categorías de hacienda en términos absolutos, reflejando una menor disponibilidad general de animales para la industria frigorífica. No obstante, el impacto se relativiza al considerar los días hábiles del mes. Con solo 19 jornadas operativas frente a las 23 de octubre, la faena diaria promedio se elevó a 55,1 mil cabezas, un 5,4% más que el mes anterior. Aun así, quedó un 4,4% por debajo del ritmo registrado en noviembre de 2024.

Producción: retroceso mensual y anual

La producción de carne bovina en noviembre fue de 245 mil toneladas equivalente res con hueso, un volumen que también reflejó la baja en la faena. De acuerdo con el presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, la producción cayó 12,1% respecto de octubre y 6,6% en relación con el mismo mes del año pasado. En números concretos, se produjeron 33,8 mil toneladas menos que el mes previo y 17,5 mil toneladas menos en la comparación interanual.

Entre enero y noviembre de 2025 se faenaron 12,44 millones de bovinos, lo que representa una caída interanual del 1,9%. La producción acumulada totalizó 2,881 millones de toneladas equivalente carcasa, apenas 0,5% por debajo del volumen obtenido en los primeros once meses de 2024, una diferencia de 15,8 mil toneladas.

El análisis por categorías mostró comportamientos dispares:

Novillos y novillitos: 1,571 millones de toneladas, sin variaciones interanuales.

Vaquillonas: aumento del 2,2% , alcanzando 712,6 mil toneladas.

Toros: caída del 3,2% , hasta 64,9 mil toneladas.

Vacas: retroceso del 5,2%, con 532,1 mil toneladas producidas.

En noviembre, las hembras representaron el 48,4% de la faena total, una proporción muy similar a la del año anterior. En el acumulado anual, la participación fue del 47,4%, levemente inferior al 47,8% registrado entre enero y noviembre de 2024. En total, se faenaron 167,8 mil hembras menos que en el mismo período del año previo.

ganadería angus 1 El retroceso productivo se profundiza mientras crece la participación de las empresas exportadoras, aunque con menor volumen disponible.

Las principales bajas se observaron en:

Hembras de ocho o más dientes: -71 mil cabezas.

Hembras de seis dientes: -142,9 mil cabezas.

Machos de cuatro dientes: -45,7 mil cabezas.

En contraste, aumentó la faena de:

Hembras de dos dientes: +84,9 mil cabezas.

Novillos de seis dientes: +42,9 mil cabezas.

El peso promedio de las carcasas en noviembre fue de 234,1 kg, un aumento del 0,9% respecto de octubre y del 2,8% frente a noviembre de 2024. En el acumulado anual, el promedio fue de 231,5 kg, un 1,4% más que en 2024, aunque todavía 4,8 kg por debajo del máximo histórico registrado en septiembre de 2022.

El informe alerta sobre el desempeño de las hembras de dos dientes, que representan el 24% de la faena del año: su carcasa promedio fue de 190,7 kg, es decir, 40,8 kg menos que el promedio general.

Mayor protagonismo del Consorcio ABC

En noviembre, las empresas del Consorcio ABC faenaron 376,3 mil cabezas, alcanzando el 35,9% de la faena total. Esta participación creció tanto respecto de octubre (34,3%) como de noviembre de 2024 (33,4%).

Sin embargo, en términos absolutos, la faena del consorcio cayó 8,6% mensual (35,6 mil cabezas menos), debido a una menor oferta de novillos y vacas para exportación, lo que repercutió en la utilización de la capacidad instalada.

ganaderia fiesta del ternero choele WhatsApp Image 2024-05-19 at 19.04.39 Noviembre dejó un panorama complejo, con menos animales ingresados a plantas y una producción que se aleja de los niveles de 2024.

En el acumulado anual, el ABC procesó 4,289 millones de bovinos, consolidando un 34,5% de participación en la faena nacional.

Engorde a corral: leve repunte

El stock de animales en engorde a corral (EAC) alcanzó 1,807 millones de cabezas al 30 de noviembre de 2025, un incremento del 5% respecto del cierre del cuarto trimestre de 2024, según datos de SENASA.

El informe concluye destacando el rol del Consorcio ABC como entidad sin fines de lucro que reúne a los principales frigoríficos exportadores de Argentina, un sector clave para la generación de empleo, divisas y valor agregado. En un año marcado por altibajos en la oferta ganadera y en los mercados internacionales, la industria continúa ajustándose a un escenario desafiante, con la mira puesta en sostener su competitividad y capacidad exportadora.

Fuente: Consorcio ABC y aportes de la Redacción +P.