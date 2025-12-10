"Efervescencia" en los precios del ganado en pie con subas en todas las categorías

Los remates registran subas históricas y la demanda de terneros supera ampliamente a la oferta en toda la región.

“Hay mucha efervescencia en los precios ”, reconoció Leandro Monedero, el titular de la consignataria LM que organizó el remate que se realizó el jueves pasado en la sede de la Sociedad Rural de Choele Choel, donde se encerraron 1.280 animales, que fueron enviados por 30 remitentes, entre ellos varios de Neuquén y Chubut, además de los habituales oferentes de la provincia de Río Negro.

Los lotes de terneros de invernada, con animales entre 100 y 120 kilos, siguen siendo los más buscados. De los 6.500 pesos que se pagaron el 19 de noviembre en el remate de Prieto y Vita que se hizo en Río Colorado, se pasó a los 7.600 pesos el kilo, que fue el precio más alto pagado por la invernada en la subasta llevada adelante por Monedero. Así, en 15 días el aumento fue del 17% solo en esta categoría.

En cuanto a los animales que van a faena, un ganadero precisó que “hace 30 días cargamos gordo a 7.800 pesos y la semana pasada cargamos a 8.900 pesos”, lo que da un incremento del 14% en una categoría de incidencia directa en los precios.

Ante este panorama, analizó que “hoy el diferencial lo está absorbiendo el carnicero o el minorista, que le venía sacando un porcentaje muy grande, pero hoy no hay ventas, porque el consumo está acotado”.

Los precios, sin techo

“La invernada no encuentra techo y cada vez vale más”, sostuvo el consignatario ante la fuerte presión de la demanda, sobre todo de los dueños de los feedlots o encierres, quienes más temprano que tarde harán sentir el efecto de estos precios en el valor del animal terminado, ya listo para faena.

Para Monedero “estuvieron muy demandadas todas las categorías”, luego de hacer uno de los listados con los precios, que dejan en evidencia importantes saltos en apenas dos semanas de un remate a otro.

En novillitos de 350 kilos (en esta zona ya casi terminados), el salto fue de 4.400 pesos el kilo a 4.950, un incremento del 12% que en este caso sí es de impacto mucho más inmediato en los mostradores.

ganadería remate choele 2025 La sequía, la baja disponibilidad de hacienda y nuevas inversiones aceleran la escalada en los valores de la invernada.

Si se hace un seguimiento de los precios desde los remates efectuados en las primeras semanas de septiembre, cuando el precio de un ternero de invernada rondaba los 4.650 pesos, y se los compara con los precios del último que se realizó en Choele Choel, los precios se incrementaron en un 63%.

Para algunos analistas, con varios años en el negocio, “no está teniendo mucha lógica el mercado, así como está”, y acotó que entraron a jugar inversores que no vienen del negocio de la ganadería, y que entran con recursos de otras actividades, como el petróleo, y pagan siempre un poco más mientras van armando sus establecimientos dedicados al engorde.

“La ganadería se encuentra muy activa, en un buen momento. Había manos (demanda) para vender más. Así que tenemos muy buenas perspectivas a futuro”, resaltó Monedero.

Sin stock

Una de las explicaciones recurrentes a esta ola de precios alcistas está vinculada a las consecuencias de la sequía que sufrieron los campos antes de las lluvias de primavera. En esos momentos “se cargó mucha hacienda chica al frigorífico, porque los campos no daban para hacer una recría grande”, dijo una de las fuentes.

Por eso en la actualidad “gordo casi que no queda, y por eso hay una desesperación que se refleja en los precios que se están pagando”.

El contexto se completa con un incremento en las exportaciones y un stock que no se ha recuperado luego de perder 10 millones de cabezas a raíz de las medidas contra las exportaciones impuestas por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

ganadería remate choele 2025 1

Fuente: Redacción +P.