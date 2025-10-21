Se acerca la Expo Bovinos 2025 en el predio de Junín de los Andes
La SRN celebra Expo Bovinos 2025 en Junín de los Andes (22-24/10). Foro clave vs. sequía: remates, juras, charlas técnicas y capacitación.
La Sociedad Rural del Neuquén ( image ) celebra su tradicional Expo Bovinos 2025 en su predio de Junín de los Andes, del miércoles 22 al viernes 24 de octubre. Este encuentro se convierte en un foro esencial para productores y profesionales del norte patagónico, buscando fortalecer estrategias ante la emergencia agropecuaria y la sequía provincial. Con entrada libre y gratuita, el evento combina remates, juras, capacitación especializada y un intenso ciclo de charlas técnicas.
El miércoles 22 de octubre, la jornada enfoca los desafíos de gestión. Por la mañana, la Mesa del Campo Neuquino (de 9 a 12 hs.) convoca a la Comisión Directiva de la SRN con funcionarios provinciales para abordar la Emergencia. Por la tarde, la agenda técnica arranca a las 14:00 hs.:
- 14:00 hs.: Presentación del "Programa Esteppa" de The Nature Conservancy y Halkis, a cargo del Ing. Agr. Federico Boggio.
- 15:00 hs.: Control de plagas con la charla "Rosa Mosqueta, cómo encarar el control de una plaga tan difícil", con la Ing. Agr. Mariana Hafford (Centro Pyme Adeneu) y Ricardo Klein.
- 16:30 hs.: El Med. Vet. PhD. Esteban Galarza (BIOGENESIS BAGÓ) aborda "Vitaminas y minerales: ¿cuánto sabemos de este tema? La importancia de la micro nutrición en el resultado productivo".
- 17:30 hs.: Se exponen "Dietas líquidas: experiencias en la zona" con el Técnico Chevallier Boutell, Nutriliq ALZ, el Med. Vet. Joaquín Ladrón de Guevara y Juan Rivero.
- 18:30 hs.: Finaliza la jornada con SENASA, que presenta la "Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos" a cargo de Leonardo Ripol.
Genética en pista: Concursos y jurados de prestigio
La calidad genética ocupa el centro de la escena el jueves 23 de octubre de 2024. La jornada comienza con la Jura del Concurso Tromen (de 9 a 11 hs.) , que evalúa terneras y borregas con la participación de jóvenes, incluyendo las categorías de Terneras (con Ramón Arregui) y Borregas (con Valeria Brandi, de Esquel).
A las 11:30 hs. , Ramón Arregui ofrecerá la charla demostrativa "Cómo llegamos desde la preñez a las pistas" , seguida de la Entrega de Premios del Concurso Tromen a las 12:30 hs. en la pista.
El momento cúspide de la jura de reproductores será de 15 a 19 hs. en la Pista Central, con jurados especializados: Hereford, Ramón Arregui; Aberdeen Angus, Med. Vet. Alfredo Bellocq.
La jornada del jueves concluye con la Entrega de premios a los Grandes Campeones a las 20 hs., seguida de una Peña Folklórica con el Dúo Leguizamón-Zaldívar, oriundo de Areco, Buenos Aires.
Capacitación y remate final
El viernes 24 de octubre de 2024 se enfoca en la capacitación y el cierre comercial. De 8:30 a 20:30 hs. , el Salón de Asambleas alberga el Encuentro de Sogueros y Jornada de Capacitación, donde el experto Emilio Camelino (San Carlos de Bariloche) enseñará técnicas de inicio de trenzas, costuras chatas y confección de vainas de cuchillo criollos.
A las 10:30 hs., la Fundación Tierras Patagónicas se hará cargo de una crucial demostración práctica en Pista Central: "Temporada de Incendios: El Campo Neuquino se prepara". Se analizarán y compararán distintos equipos de ataque rápido, además de destacar herramientas esenciales de prevención.
La Expo Bovinos 2025 cierra su programación con el esperado Remate a las 15 hs. , a cargo de Abraham Neiman y Consignataria Paz Hnos.. Se subastarán reproductores de Exposición, generales e invernada, incluyendo las borregas y terneras destacadas del Concurso Tromen.
El evento también incluyó un curso teórico-práctico de Inseminación Artificial del 22 al 24 de octubre, organizado por la SRN y auspiciado por Alta-Ciale, cuyos cupos se agotaron rápidamente.
