Se acerca la Expo Bovinos 2025 en el predio de Junín de los Andes

Expo Bovinos 2025: La SRN une al norte patagónico contra la sequía. Foro esencial para productores, con entrada libre y estrategias ante la emergencia agropecuaria. Foto: @srn

La Sociedad Rural del Neuquén ( image ) celebra su tradicional Expo Bovinos 2025 en su predio de Junín de los Andes , del miércoles 22 al viernes 24 de octubre . Este encuentro se convierte en un foro esencial para productores y profesionales del norte patagónico, buscando fortalecer estrategias ante la emergencia agropecuaria y la sequía provincial. Con entrada libre y gratuita , el evento combina remates, juras, capacitación especializada y un intenso ciclo de charlas técnicas.

El miércoles 22 de octubre , la jornada enfoca los desafíos de gestión. Por la mañana, la Mesa del Campo Neuquino (de 9 a 12 hs. ) convoca a la Comisión Directiva de la SRN con funcionarios provinciales para abordar la Emergencia . Por la tarde, la agenda técnica arranca a las 14:00 hs. :

14:00 hs. : Presentación del "Programa Esteppa" de The Nature Conservancy y Halkis , a cargo del Ing. Agr. Federico Boggio.

: Presentación del "Programa Esteppa" de y , a cargo del Ing. Agr. Federico Boggio. 15:00 hs. : Control de plagas con la charla "Rosa Mosqueta, cómo encarar el control de una plaga tan difícil", con la Ing. Agr. Mariana Hafford (Centro Pyme Adeneu) y Ricardo Klein.

: Control de plagas con la charla "Rosa Mosqueta, cómo encarar el control de una plaga tan difícil", con la Ing. Agr. Mariana Hafford (Centro Pyme Adeneu) y Ricardo Klein. 16:30 hs. : El Med. Vet. PhD. Esteban Galarza (BIOGENESIS BAGÓ) aborda "Vitaminas y minerales: ¿cuánto sabemos de este tema? La importancia de la micro nutrición en el resultado productivo ".

: El Med. Vet. PhD. Esteban Galarza (BIOGENESIS BAGÓ) aborda "Vitaminas y minerales: ¿cuánto sabemos de este tema? La importancia de la ". 17:30 hs. : Se exponen "Dietas líquidas: experiencias en la zona" con el Técnico Chevallier Boutell, Nutriliq ALZ, el Med. Vet. Joaquín Ladrón de Guevara y Juan Rivero.

: Se exponen "Dietas líquidas: experiencias en la zona" con el Técnico Chevallier Boutell, Nutriliq ALZ, el Med. Vet. Joaquín Ladrón de Guevara y Juan Rivero. 18:30 hs.: Finaliza la jornada con SENASA, que presenta la "Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos" a cargo de Leonardo Ripol.

Embed

Genética en pista: Concursos y jurados de prestigio

La calidad genética ocupa el centro de la escena el jueves 23 de octubre de 2024. La jornada comienza con la Jura del Concurso Tromen (de 9 a 11 hs.) , que evalúa terneras y borregas con la participación de jóvenes, incluyendo las categorías de Terneras (con Ramón Arregui) y Borregas (con Valeria Brandi, de Esquel).

A las 11:30 hs. , Ramón Arregui ofrecerá la charla demostrativa "Cómo llegamos desde la preñez a las pistas" , seguida de la Entrega de Premios del Concurso Tromen a las 12:30 hs. en la pista.

El momento cúspide de la jura de reproductores será de 15 a 19 hs. en la Pista Central, con jurados especializados: Hereford, Ramón Arregui; Aberdeen Angus, Med. Vet. Alfredo Bellocq.

La jornada del jueves concluye con la Entrega de premios a los Grandes Campeones a las 20 hs., seguida de una Peña Folklórica con el Dúo Leguizamón-Zaldívar, oriundo de Areco, Buenos Aires.

image Remate estelar el viernes 24: Reproductores Hereford-Angus, terneras y borregas Tromen. Abraham Neiman y Paz Hnos. cierran tres días de genética y negocio. Foto: @srn

Capacitación y remate final

El viernes 24 de octubre de 2024 se enfoca en la capacitación y el cierre comercial. De 8:30 a 20:30 hs. , el Salón de Asambleas alberga el Encuentro de Sogueros y Jornada de Capacitación, donde el experto Emilio Camelino (San Carlos de Bariloche) enseñará técnicas de inicio de trenzas, costuras chatas y confección de vainas de cuchillo criollos.

A las 10:30 hs., la Fundación Tierras Patagónicas se hará cargo de una crucial demostración práctica en Pista Central: "Temporada de Incendios: El Campo Neuquino se prepara". Se analizarán y compararán distintos equipos de ataque rápido, además de destacar herramientas esenciales de prevención.

La Expo Bovinos 2025 cierra su programación con el esperado Remate a las 15 hs. , a cargo de Abraham Neiman y Consignataria Paz Hnos.. Se subastarán reproductores de Exposición, generales e invernada, incluyendo las borregas y terneras destacadas del Concurso Tromen.

El evento también incluyó un curso teórico-práctico de Inseminación Artificial del 22 al 24 de octubre, organizado por la SRN y auspiciado por Alta-Ciale, cuyos cupos se agotaron rápidamente.