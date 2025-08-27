De desperdicio a recurso: la sorprendente forma en que China recicla millones de toneladas de alimentos

Alimentos que no terminan en vertederos, sino que se transforman para alimentar la tierra y la economía al mismo tiempo.

En las calles de Beijing y Shanghái, detrás del bullicio de supermercados y restaurantes, se libra una batalla silenciosa contra el desperdicio de alimentos . Cada día, miles toneladas de productos que ya no pueden venderse ni consumirse por humanos son recogidos por camiones especiales y llevados a plantas de reciclaje. Lo sorprendente: estos alimentos no terminan en vertederos, sino que se transforman en fertilizantes naturales y alimento para animales, cerrando un ciclo que alimenta la tierra y la economía al mismo tiempo.

“Estamos viendo cómo un problema que antes parecía imposible de resolver se convierte en una oportunidad para la sostenibilidad”, explica Li Wei, ingeniera ambiental y consultora de la industria de reciclaje en China. “Cada kilo de alimento vencido puede volver a la cadena productiva, ya sea fertilizando los campos o alimentando animales de granja.”

El viaje de los alimentos vencidos

Todo comienza con la recolección y transporte. Camiones especializados recorren supermercados, restaurantes y fábricas, asegurando que los alimentos lleguen intactos a las plantas de procesamiento. Una vez allí, se someten a un riguroso procedimiento de desempaquetado y esterilización, donde se eliminan envases, impurezas y bacterias mediante altas temperaturas.

“Es fundamental garantizar que los productos sean completamente seguros antes de cualquier otro uso”, señala Zhang Min, directora de una planta de reciclaje en Guangzhou. “La esterilización elimina patógenos y asegura que los alimentos puedan ser reutilizados sin riesgos.”

Tras la esterilización, los alimentos se convierten en polvo o en formas procesadas a través de molienda y filtrado. Este material sirve como base para biofertilizantes, un tipo de abono orgánico rico en nutrientes que mejora la fertilidad del suelo, y también para piensos animales, asegurando que nada se desperdicia.

Más que reciclaje: un impacto ambiental y económico

El reciclaje de alimentos vencidos no solo evita toneladas de desperdicio; también tiene efectos positivos sobre el medio ambiente. Los alimentos que terminan en vertederos generan gases de efecto invernadero, como metano, que contribuyen al cambio climático. Al procesarlos para producir fertilizantes y piensos, se reducen estas emisiones y se promueve la economía circular, donde los recursos se reutilizan continuamente.

“Antes, este material simplemente ocupaba espacio y contaminaba”, comenta Li Wei. “Ahora se convierte en nutrientes que alimentan la agricultura y mantienen los ecosistemas más saludables.”

Además, los biofertilizantes derivados de estos alimentos vencidos mejoran la estructura del suelo y la productividad de los cultivos. Estudios locales muestran que los suelos tratados con biofertilizantes presentan hasta un 20% más de retención de agua y nutrientes en comparación con suelos tratados exclusivamente con fertilizantes químicos.

Un modelo replicable y desafiante

China se ha convertido en un ejemplo de innovación y responsabilidad ambiental. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos: garantizar la seguridad de los productos reciclados, mantener la logística eficiente y educar a la población sobre la importancia de separar los residuos alimentarios.

“Todavía hay resistencia de algunos sectores a usar productos derivados de alimentos vencidos”, admite Zhang Min. “Por eso la concienciación es clave. La gente debe entender que estos productos no son peligrosos, sino beneficiosos para la tierra y la producción de alimentos.”

China desperdicio de comida En muchas partes del mundo miles de toneladas diarias de alimentos terminan en vertederos.

A nivel global, el desperdicio alimentario sigue siendo un problema crítico. Según la FAO, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia cada año. La estrategia china demuestra que es posible convertir este desafío en oportunidad, transformando lo que antes era basura en fertilidad para los suelos y nutrición para animales.

Cerrando el círculo

En un futuro donde la sostenibilidad será cada vez más importante, el modelo chino ofrece lecciones valiosas: los desechos de hoy pueden convertirse en recursos del mañana. Cada bolsa de arroz caducada, cada fruta marchita, cada producto que ya no puede venderse, encuentra un nuevo propósito en la agricultura y la alimentación animal.

“Es un círculo virtuoso”, concluye Li Wei. “Lo que antes era desperdicio ahora alimenta la vida, y eso es un mensaje poderoso sobre cómo podemos vivir de manera más consciente y responsable con nuestro planeta.”

China ha dado un paso más allá en la lucha contra el desperdicio: convertir los alimentos vencidos en fertilidad y alimento para animales. Y, mientras el mundo observa, su ejemplo demuestra que incluso la basura puede tener un propósito noble.

Fuente: Agencias internacionales con aportes de Redacción +P.