Europa aprueba la mayor inversión histórica para promover sus alimentos sostenibles

La Comisión Europea anunció este miércoles una inversión histórica destinada a reforzar la promoción de los productos agroalimentarios de la Unión Europea . En concreto, Bruselas asignará 205 millones de euros en 2026 a los Estados miembros para cofinanciar actividades de promoción de alimentos sostenibles y de alta calidad, tanto en el mercado interior como en terceros países. Se trata de la mayor dotación económica concedida hasta la fecha para este tipo de programas, según subrayó la propia institución comunitaria.

El objetivo central de esta iniciativa es mejorar la conciencia de los consumidores sobre los productos agrícolas europeos y los distintos regímenes de calidad que los distinguen, como las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas o las certificaciones ecológicas. La Comisión considera que estos elementos representan una ventaja competitiva clave en un contexto internacional cada vez más exigente en materia de sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Impulso al consumo interno y orgullo por los productos europeos

Una parte sustancial de los fondos anunciados se destinará al mercado interior de la Unión Europea. En total, 79,7 millones de euros financiarán actividades de promoción dentro de los Veintisiete, con especial énfasis en una nueva campaña de comunicación dirigida a los consumidores comunitarios. Esta campaña buscará “sensibilizar y fomentar un sentimiento de orgullo” por la alta calidad de los productos agroalimentarios europeos, integrándolos como parte esencial del denominado “modo de vida europeo”.

Según la Comisión, reforzar el vínculo entre los ciudadanos y el sector agroalimentario es clave para apoyar a los productores locales, garantizar la viabilidad económica de las zonas rurales y promover hábitos de consumo más sostenibles. La iniciativa pretende destacar no solo la calidad y el sabor de los productos, sino también los valores que hay detrás de su producción, como el respeto al medioambiente, el bienestar animal y las condiciones laborales justas.

Los fondos servirán para cofinanciar programas presentados por agrupaciones de productores, organizaciones interprofesionales y otros organismos representativos del comercio agroalimentario, que podrán desarrollar campañas informativas, acciones publicitarias y actividades educativas dirigidas a distintos segmentos de la población.

Mercados estratégicos y oportunidades fuera de la UE

En el ámbito internacional, la Comisión Europea destinará 70,3 millones de euros a la promoción de los productos agroalimentarios europeos en terceros países. Estas acciones se concentrarán en regiones y mercados considerados estratégicos por su elevado potencial de crecimiento, entre los que figuran el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, China, Singapur y Norteamérica.

Bruselas considera que estos destinos ofrecen importantes oportunidades para las exportaciones europeas, especialmente en segmentos de alto valor añadido, donde los consumidores muestran un creciente interés por alimentos de calidad, con garantías de origen y producción sostenible. Las campañas en terceros países buscarán reforzar la imagen de la UE como proveedor fiable y de excelencia en el ámbito agroalimentario.

Manzanas europa en Brasil El plan moviliza 205 millones de euros para apoyar a productores y exportadores en mercados con alto potencial de crecimiento.

Además de las campañas promocionales, el programa de trabajo prevé destinar diez millones de euros a misiones de alto nivel de la Comisión Europea con delegaciones empresariales en terceros países. Estas misiones incluirán la participación de la UE en ferias internacionales de comercio agroalimentario, campañas de información y el desarrollo de manuales de entrada en el mercado para los exportadores europeos, con el objetivo de facilitar su acceso a nuevos destinos comerciales.

Convocatorias y apoyo a productores y organizaciones

La gestión de estas ayudas recaerá en la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, que pondrá en marcha dos convocatorias de propuestas el 22 de enero de 2026. Una de ellas estará dirigida a los denominados programas “simples”, en los que participen una o varias organizaciones del mismo Estado miembro, mientras que la otra se centrará en los programas “múltiples”, que deberán contar con al menos dos organizaciones de dos Estados miembros distintos o con entidades de ámbito europeo.

Para facilitar la participación y aclarar los requisitos de acceso a la financiación, la Comisión organizará una jornada informativa en Bruselas y en formato en línea los días 27 y 28 de enero de 2026. Este encuentro permitirá a los potenciales beneficiarios conocer en detalle las prioridades del programa, los criterios de evaluación y el procedimiento de solicitud.

Con esta inversión récord, la Comisión Europea refuerza su apuesta por un sector agroalimentario competitivo, sostenible y reconocido a nivel mundial, al tiempo que busca consolidar la confianza y el orgullo de los consumidores europeos en los productos que se producen dentro de la Unión.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.