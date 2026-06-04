La UE apuesta por robots y tecnología para salvar el viñedo europeo en crisis

El vino europeo atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La sequía castiga los viñedos, las olas de calor alteran la maduración de las uvas, las lluvias intensas arruinan cosechas enteras y las enfermedades fúngicas avanzan sobre terrenos debilitados. A eso se suma una tendencia que preocupa a toda la cadena de valor: el consumo mundial de vino cayó a su nivel más bajo desde mediados de los años noventa. El escenario no admite soluciones a medias.

Frente a ese panorama, la Comisión Europea decidió actuar. No con subsidios tradicionales ni con cuotas de mercado, sino con algo diferente: ciencia aplicada, robótica y trazabilidad digital. El portal CORDIS, repositorio oficial de investigación de la Unión Europea, documenta los avances de tres iniciativas financiadas con fondos comunitarios que apuntan al corazón del problema — SCORPION , BACCHUS y TRACEWINDU — y que juntas buscan reinventar la forma en que Europa produce y certifica su vino.

Un gigante económico bajo presión

Para entender la urgencia, alcanza con revisar los números. El sector vitícola europeo genera unos 130.000 millones de euros al año y sostiene cerca de 3 millones de empleos, la mayoría concentrados en zonas rurales donde pocas actividades económicas tienen ese peso. En el continente existen aproximadamente 2,2 millones de explotaciones vitícolas distribuidas sobre 3,2 millones de hectáreas de viñedo.

Cada año, esas fincas producen cerca de 150 millones de hectolitros de vino, una cifra que equivale a unos 20.000 millones de botellas. Las exportaciones del sector rondan los 18.000 millones de euros anuales y posicionan al vino entre los principales productos agroalimentarios del mercado único europeo. Perder competitividad en ese segmento no es solo un problema agrícola: es un problema territorial, social y económico de primera magnitud.

SCORPION: robots en las laderas de Portugal

El proyecto SCORPION eligió uno de los escenarios más difíciles para demostrar su tecnología: los viñedos en pendiente. Portugal concentra una parte significativa de ese tipo de terreno, donde la mecanización convencional fracasa por la inclinación del suelo y donde la falta de mano de obra rural se siente con mayor intensidad que en ningún otro lugar.

La respuesta del equipo fue un robot autónomo capaz de moverse por laderas sin señal GPS, equipado con un sistema de suspensión activa que mantiene las cuatro ruedas en contacto permanente con el terreno para garantizar tracción y estabilidad en condiciones extremas. Pero el robot no fue el único desarrollo relevante.

SCORPION también probó el uso de luz UVB como alternativa a los fungicidas. Según explicaron sus responsables en el podcast CORDIScovery, esta radiación actúa sobre ciertos hongos durante la noche, cuando son más vulnerables a sus efectos. La lógica es directa: menos productos químicos en el viñedo significa menores costos operativos, menor impacto ambiental y una vía concreta hacia una viticultura más sostenible. Los investigadores destacaron que la tecnología requiere controles y límites claros antes de una adopción masiva, pero el potencial de aplicación se extiende mucho más allá de la vid.

vida-muerta-de-uvas-verdes-en-el-vinedo.jpg El sector vitícola europeo sostiene cerca de 3 millones de empleos en zonas rurales.

BACCHUS: la vendimia con precisión quirúrgica

Si SCORPION atacó el problema del trabajo en campo durante el ciclo vegetativo, BACCHUS se concentró en el momento más crítico y delicado de toda la campaña: la vendimia.

El sistema desarrollado por el proyecto combina una plataforma móvil omnidireccional con dos brazos robóticos, pinzas fabricadas mediante impresión 3D y una cámara hiperespectral que permite medir el nivel de azúcar de cada racimo sin necesidad de análisis de laboratorio. El resultado es un robot que identifica las uvas con el grado de madurez adecuado y las corta con una precisión comparable a la del trabajo humano.

La ventaja más notable no es la velocidad sino la selectividad. Los racimos que aún no alcanzaron su punto óptimo permanecen en la cepa para una recogida posterior. Esa decisión, que un viticultor experimentado toma de forma intuitiva tras años de oficio, el sistema la replica a través de datos espectrales en tiempo real. Los investigadores sostienen que esa selección mejora la calidad final del vino de forma medible y reduce los errores en una tarea que, en la viticultura tradicional, exige rapidez, criterio y experiencia simultáneos.

TRACEWINDU: la confianza como activo comercial

La tecnología más silenciosa de las tres es, quizás, la que mayor impacto puede tener en la percepción del consumidor. TRACEWINDU trabaja en herramientas de trazabilidad segura e inmutable para seguir el recorrido del vino desde el viñedo hasta la copa.

En un mercado donde el origen geográfico, el método de producción y la autenticidad del producto funcionan como argumentos de venta decisivos, la capacidad de demostrar cada eslabón de la cadena de custodia tiene un valor económico real. La falsificación, el etiquetado engañoso y la falta de transparencia son problemas documentados en el comercio internacional de vino. TRACEWINDU apunta a resolverlos con soluciones digitales que no admiten alteraciones retroactivas.

Una estrategia europea para el largo plazo

La Comisión Europea presenta estos tres proyectos no como experimentos aislados sino como piezas de una estrategia más amplia para sostener la viabilidad del sector ante una combinación de factores adversos: menos producción por el cambio climático, menor demanda en los mercados de consumo y dificultades crecientes para encontrar mano de obra calificada en las zonas rurales donde el viñedo sigue siendo el motor económico principal.

La apuesta es clara: más automatización para reducir la dependencia del trabajo manual, menos insumos químicos para bajar costos y cumplir con exigencias ambientales, y mejores sistemas de control para garantizar que una botella de vino europeo siga siendo sinónimo de calidad verificable en cualquier mercado del mundo. Lo que alguna vez fue tradición artesanal pura enfrenta hoy su transformación más profunda. Y esa transformación llega con ruedas, sensores y código.

FUENTE: Vinetur con aportes de Redacción +P