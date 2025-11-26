Vino argentino: jóvenes redefinen tendencias en un concurso federal

VinoSub30 2025: cuando los menores de 30 años deciden qué será tendencia mañana.

La terraza de Campobravo, en Buenos Aires, fue testigo de la edición argentina más federal y reveladora del concurso, que desde 2004 permite que solo jóvenes de 18 a 30 años decidan qué vinos merecen ser tendencia. Más de 20 bodegas, un jurado 100 % sub-30 y 58 medallas después, el mensaje es claro: el futuro del vino de Argentina ya no se decide solo en Mendoza ni se llama exclusivamente Malbec.

Por primera vez en la historia de VinoSub30 Argentina, el vino mejor puntuado fue un blanco : el Traminer 2023 de Viña Las Perdices alcanzó 97 puntos y se llevó la Gran Medalla de Oro máxima. Elegancia floral, precisión técnica y frescura explosiva fueron las claves que enamoraron a un jurado que prioriza expresividad sobre potencia. El mismo productor completó el doblete con su Reserva Fumé Blanc Sauvignon Blanc 2023 , también Gran Oro.

Mendoza sigue liderando, pero ya no monopoliza

El Valle de Uco, Luján de Cuyo y San Rafael concentraron la mayoría de las 14 Grandes Medallas de Oro y 44 Medallas de Oro otorgadas. Sin embargo, el mapa se expande de forma irreversible:

Catamarca brilló con el Andreatta Malbec Reserva 2022

brilló con el Entre Ríos sorprendió con La Viajera Cabernet Franc 2024

sorprendió con Río Negro, Salta y San Juan sumaron medallas que confirman que la vitivinicultura argentina es cada vez más federal.

Más de un tercio de los vinos galardonados pertenecen a categorías orgánico, biodinámico, ecológico o vegano. Bodegas como Santa Julia, Michango, Ernesto Catena, Viniterra, Falasco Wines y Bodega Mirás encabezan este segmento que los jóvenes valoran por encima de la madera nueva o los puntajes Parker.

De Catamarca a Río Negro: VinoSub30 2025 demostró que el mapa del vino argentino ya no tiene centro.

En la categoría No & Low alcohol, el Brunette Chardonnay Botanique 0 % Alcohol 2025 de Domaine Elena de Mendoza obtuvo 95 puntos y Gran Medalla de Oro, demostrando que se puede innovar sin resignar calidad ni placer.

Malbec sí, pero renovado; Cabernet Franc, la revelación tinta

El Malbec sigue imbatible en cantidad de medallas (desde el Gran Malbec Los Haroldos 2022 hasta expresiones catamarqueñas), pero el Cabernet Franc se consolida como el tinto favorito de la nueva generación. Etiquetas como Domiciano Reserva Nocturna 2023 y la mencionada La Viajera de Entre Ríos confirman que frescura, pimienta y taninos sedosos son el nuevo lujo.

El gusto joven: autenticidad por encima del lujo

El jurado —formado por sommeliers, enólogos, periodistas y estudiantes menores de 30 años— premió vinos honestos, con identidad de origen y perfil fresco. La madera excesiva y los vinos “de garage hiperconcentrados” quedaron relegados. La consigna es clara: queremos beber el lugar, no el ego del enólogo.

Con el respaldo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Fondo Vitivinícola Mendoza, Bodegas de Argentina, la Escuela Argentina de Sommeliers y CAVE, VinoSub30 2025 no solo entregó medallas: entregó un diagnóstico generacional que las bodegas harían bien en escuchar.

El futuro del vino argentino ya no pregunta qué le gusta a Robert Parker. Pregunta qué le gusta a quien tiene menos de 30 años y está dispuesto a pagar por una botella que cuente una historia auténtica, sostenible y, sobre todo, deliciosa.

Fuente: VinoSub30 y aportes de +P