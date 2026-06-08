La manzana atraviesa una de sus peores campañas: los precios quedaron por debajo de los costos

El norte de Europa fue donde más se sintió la baja de precios. (Foto tomada en un supermercado de Hamburgo, Alemania, en mayo 2026).

Con la llegada del verano europeo y el avance de las frutas de estación en los mercados, la campaña de pepita entra en su tramo final. Sin embargo, el balance de la temporada deja sensaciones muy diferentes para los productores de manzana y pera. Mientras el mercado de la pera logró sostener cierta estabilidad durante gran parte del año, la comercialización de la manzana estuvo marcada por precios deprimidos , elevados volúmenes almacenados y una rentabilidad negativa para numerosos productores.

Así lo expresó al portal Fresh Plaza, Xavier Laduron, productor belga y responsable del comité sectorial de fruta de Fairebel, quien calificó la campaña de la manzana como una de las más difíciles de los últimos años. Según explicó, los precios percibidos por los productores se mantuvieron por debajo de los costos de producción durante buena parte de la temporada, generando pérdidas constantes.

“Ha sido un año muy duro para la manzana. Los precios se han mantenido bastante por debajo del coste de producción. Por cada kilo que vendíamos perdíamos unos céntimos. Eso, evidentemente, no es viable”, señaló.

Una temporada complicada para la manzana

En la explotación de Laduron, las existencias de pera ya se agotaron por completo, mientras que únicamente queda por comercializar una última cámara frigorífica de manzanas Jonagold correspondientes a la primera cosecha. No obstante, el productor reconoce que la llegada del verano y el ingreso de frutas estivales al mercado complican aún más la salida de la producción almacenada.

Pese a este escenario, mantiene expectativas de una recuperación de la demanda durante las últimas semanas de la campaña. Sin embargo, la preocupación por el elevado volumen de manzanas todavía almacenadas en distintas regiones productoras sigue siendo uno de los temas centrales del sector.

Manzana UE Alemania 04-26

Las cifras sobre existencias generan debate entre productores y operadores comerciales. Diversos informes indican que aún quedan importantes volúmenes disponibles, aunque Laduron pone en duda la precisión de algunos datos. Según sostiene, resulta difícil conocer con exactitud cuánto producto permanece realmente en las cámaras frigoríficas.

Más allá de las cifras, el productor teme que parte de la fruta no logre comercializarse antes del inicio de la próxima cosecha. En su caso particular, asegura que las manzanas Jonagold se venderán antes del comienzo de la nueva temporada, una práctica que considera fundamental para preservar la calidad y la confianza de los consumidores.

“La gente nota la diferencia entre una manzana de la cosecha anterior y una recién recolectada”, afirmó, al tiempo que reconoció que no todos los productores aplican necesariamente el mismo criterio comercial.

La pera muestra un comportamiento más estable

En contraste con la situación de la manzana, el mercado de la pera mostró una evolución más equilibrada. A pesar de registrarse una cosecha abundante tanto en Bélgica como en los Países Bajos, los precios se mantuvieron relativamente estables durante toda la campaña, evitando las fuertes oscilaciones que muchos operadores temían al inicio de la temporada.

Aunque los valores no alcanzaron niveles excepcionalmente altos, el comportamiento del mercado fue considerado positivo por gran parte del sector. Incluso existe la posibilidad de que los precios experimenten una mejora en el tramo final de la campaña, aunque Laduron advierte que la creciente incertidumbre internacional dificulta cualquier pronóstico.

“Con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, la situación puede cambiar de un día para otro”, explicó.

Perspectivas para la próxima cosecha

De cara a la próxima temporada, las perspectivas productivas tampoco anticipan una cosecha extraordinaria. Si bien varios productores europeos sufrieron daños por granizo en las últimas semanas, Laduron asegura que su explotación resultó relativamente poco afectada.

Respecto a la futura producción de pera, estima que el volumen será similar al registrado hace dos o tres años, lo que podría contribuir a mantener una mejor relación entre oferta y demanda. Según explicó, una reducción moderada de la producción suele traducirse en una mejora significativa de los precios, una dinámica frecuente en los mercados frutícolas.

manzana madrid 04-26 En el mercado español, los precios se mantuvieron a la baja en la presente campaña. (Foto tomada en una góndola de Madrid en mayo de 2026).

La situación también está condicionada por factores externos. En países como Polonia, uno de los grandes productores europeos de fruta, las heladas y las bajas temperaturas invernales habrían provocado daños importantes en los cultivos, lo que podría repercutir en la disponibilidad de producto durante la próxima campaña.

El futuro de las variedades tradicionales

Por otra parte, el dirigente de Fairebel se refirió al creciente debate sobre la incorporación de nuevas variedades de manzana resistentes a enfermedades. Aunque reconoce la importancia de avanzar hacia materiales genéticamente más resistentes, especialmente frente a la sarna, considera que no siempre es necesario reemplazar variedades tradicionales ampliamente aceptadas por los consumidores.

En este sentido, destacó la fuerte presencia de la variedad Elstar en los Países Bajos y el arraigo histórico de la Jonagold en Bélgica. Según su visión, el futuro del sector podría estar más relacionado con la mejora genética de variedades ya consolidadas que con la introducción permanente de nuevas alternativas comerciales.

“Para mí, el futuro pasa por obtener una Jonagold resistente a la sarna. Ya contamos con una manzana excelente; lo lógico sería mejorar su resistencia en lugar de empezar de cero una y otra vez”, concluyó.

Mientras la campaña actual se acerca a su final, el sector de la fruta de pepita enfrenta el desafío de equilibrar rentabilidad, innovación y sostenibilidad en un contexto de mercados cada vez más exigentes y variables. La evolución de las existencias de manzana y el comportamiento de la próxima cosecha serán factores clave para determinar el rumbo económico de los productores europeos en los próximos meses.

FUENTE: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.